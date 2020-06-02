İranlı siyaset bilimci Zibakelam'dan Venezuela'ya 5 petrol tankeri gönderen hükümete eleştiri...
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İranlı siyaset bilimci Zibakelam'dan Venezuela'ya 5 petrol tankeri gönderen hükümete eleştiri...

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İran'ın Suriye'de olduğu gibi Venezuela'da da "halkın çoğunluğunun muhalif olduğu bir rejime yardım ettiğini" öne sürdü.

İranlı siyaset bilimci Zibakelam'dan Venezuela'ya 5 petrol tankeri gönderen hükümete eleştiri...
02.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:59

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, İran'ın Suriye'de olduğu gibi Venezuela'da da "halkın çoğunluğunun muhalif olduğu bir rejime yardım ettiğini" öne sürdü.

İran'ın önde gelen aydınlarından Zibakelam, Twitter hesabından İran'ın Venezuela'ya gönderdiği 5 petrol tankeri ve ülke içinde bununla ilgili yapılan açıklamaları eleştirdi.

Zibakelam, "Bazıları, petrol tankerlerinin Venezuela'ya ulaşmasını İran'ın büyük bir zaferi ve ABD'nin yenilgisi olarak görüyor. Suriye'de olduğu gibi Venezuela'da da halkın çoğunluğunun muhalif olduğu bir rejime yardım ettik. Acaba Venezuela bunun maliyetini karşılamaya hazır mıdır? Yoksa bu da Suriye'de olduğu gibi karşılıksız mı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir dönem görev yaptığı Tahran Üniversitesi'nden rejime muhalif açıklamaları nedeniyle uzaklaştırılan Zibakelam, ülkede reformist söylemleriyle ön plana çıkıyor.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan 5 petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrolün İran'dan satın alındığını ve Venezuela'da da para ile satılacağını açıklamıştı.

Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan 5 tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken, Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu. ABD, nisanda Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği beşinci ve son petrol yüklü tankerin Venezuela kara sularına girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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