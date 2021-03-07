İranlı siyaset bilimci Zibakelam, Cumhurbaşkanı Ruhani ve reformistleri eleştirdi Açıklaması
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İranlı siyaset bilimci Zibakelam, Cumhurbaşkanı Ruhani ve reformistleri eleştirdi Açıklaması

07.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:44
İranlı siyaset bilimci Zibakelam, Cumhurbaşkanı Ruhani ve reformistleri eleştirdi Açıklaması

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, ülkede 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkedeki reformistleri eleştirdi.

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, ülkede 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ülkedeki reformistleri eleştirdi.

Khabarfoori haber sitesine konuşan Zibakelam, ülke 19 Haziran'da düzenlenecek 13'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, 2 dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Ruhani ve destekçileri reformistleri değerlendirdi.

Ruhani'nin ekonomiyi şeffaf şekilde yönetme becerisi gösteremediğini öne süren Zibakelam, Cumhurbaşkanının görev süresi boyunca bir kez olsun ev hapsindeki Mir Hüseyin Musevi veya siyasi mahkumların durumunu gündeme getirmemesinden şikayet etti.

Zibakelam, "Ruhani, kendisine oy veren 24 milyon vatandaşa yakışır bir siyaset ortaya koyamamıştır. Bu sefer seçimlerde kim aday olursa olsun reformistler 24 milyon oy alamayacaklardır. Hatta reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi dahi aday olsa durum değişmeyecektir. Çünkü reformistler İran'da güvenilirliklerini yitirdiler." ifadesini kullandı.

"Sandık bu ülkede hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Son yıllarda halkın seçimlere katılım oranında düşüş gözlendiğini belirten Zibakelam, "2013 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ülkedeki değişimin sadece sandıkla mümkün olabileceğini düşünüyordum. Bu kanaatimi 2017 yılındaki seçimlerde de korudum ama bugün öyle düşünmüyorum. Çünkü sandık bu ülkede hiçbir şeyi değiştirmiyor. Halk da bu nedenle sandığa gitmemeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani'nin hatalarının yanı sıra halkı ona oy vermeye çağıran reformistlerin söz konusu hatalar karşısında sesiz kalmasını eleştiren Zibakelam, şu ifadelere yer verdi:

"İran'da reformistlerin temel sorunlarından ilki hedeflerinin belli olmamasıdır. Ne istedikleri ve amaçları ne? Muhafazakarlardan farkları nedir belli değil. Bu nedenle 2017'deki sokak gösterilerinde insanlar, 'reformist-muhafazakar hikayesi sona ermiştir' sloganı attılar. İkinci temel sorun, liderlerinin kim olduğunun net olmamasıdır. Muhammed Hatemi sözde lider olarak kabul ediliyor ama reformistler arasında ne ilk ne de son sözü o söylüyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Kısaca İran'da reformistler çıkmaz sokağa girmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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