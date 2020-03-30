İranlı sanatçılardan Kovid-19'a karşı birlik çağrısı İranlı bir grup sanatçı, hazırladıkları ortak mektup ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı insanların birlik olması gerektiği çağrısında bulundu.

İranlı bir grup sanatçı, hazırladıkları ortak mektup ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı insanların birlik olması gerektiği çağrısında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda İranlı sanatçının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Türk ve dünya sanatçıları başta olmak üzere insanlara seslerini duyurmak için ortak bir mektup kaleme aldıkları belirtildi.

İranlı sanatçılar, mektupta halklarının düşüncelerini etkileyebilecek yeteneğe sahip olduklarını belirterek, eserleri yardımıyla yaşadıkları ülkeyi ve toplumu dünyaya, dünyayı da yaşadıkları ülke insanlarına tanıttıklarını aktardı.

Sanatçılar, mektuplarında "Her ne kadar siyasetler arasındaki düşmanlıklar aramıza mesafe ve yasaklar koymuş ise de ortak insani mesajlarımızı tüm dünyaya ifade etmekte daha kararlı, cesur, güçlü ve etkileyici olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirs (Kovid-19) salgınına işaret ederek, taraf tutmayan ortak bir düşmanla karşı karşıya olunduğunu aktaran İranlı sanatçılar, şunları kaydetti:

"Bu mikroskobik düşmanın, istediği yere hızla ve serbestçe gittiği ve hepimizi aynı büyüklükte savunmasız bıraktığı aşikar olup ona karşı birimizin kurtuluşunu hepimizin kurtuluşunda görmemiz gerekiyor. İran halkı iki afetle karşı karşıyadır, birisi ortak belamız koronavirüs, diğeri ise ilaçtan bile yoksun bırakan zalim ambargo. Biz İranlı sanatçılar için bütün dünya sanatçıları ve özelde Türk sanatçıları tarafından, mevcut durum karşısında ortaya koyulacak insani irade oldukça önemlidir. Sesimize vereceğiniz ses ile daha iyi bir dünya umudundayız."

Kaynak: AA