İranlı sanatçılardan göstericilere "sert müdahaleye" tepki

01.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:04

İranlı bir grup sanatçı, güvenlik güçlerinin benzin zammı protestolarında göstericilere şiddet kullanarak müdahale etmelerine tepki gösterdi.

Baharnews haber sitesinde yayınlanan ortak yazılı açıklamada, İranlı 36 sanatçı, Tahran yönetiminin benzin zammından sonra ülke genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşımını eleştirdi.

Güvenlik güçlerinin eylemcilerin üzerine ateş açarak ölümlerine neden olduğu öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hangi suçtan dolayı öldürüldüler? Halk sesini duyurmak için canı pahasına sokaklara çıktı, feryat etti. Halkı dinlemek adına şimdiye kadar ne yaptınız? Halkın sorunlarını dile getirmeye çalışan hangi parti veya kuruluşa yaşam hakkı tanıdınız? Buna rağmen şiddet kullanarak halkı, en basit insani ve vatandaşlık haklarından mahrum ettiniz."

Söz konusu metne imza atanlar arasında Rehşan Beni İtimad, Asgar Ferhadi, Ferhad Tevhidi, Mücteba Mir Tehmaseb, Hüseyin Alizade, Keyhan Kelhor, Leyli Gülistan, Behmen Ferman Ara, Daryuş Mehrcuyi, Rıza Durmişiyan ve Cafer Penahi gibi sanatçılar yer aldı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA