İranlı sanatçılar protestoculara destek için film festivalinden çekiliyor

13.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09

İran'da 'halkın öfkesi' sanat dünyasına da sıçradı.



Tahran'ın, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etmesi sonrası 'halkın öfkesi' ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilerde kendini gösterirken, Sanat dünyasından da hükümete tepkiler yükselmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle