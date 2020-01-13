İranlı sanatçılar protestoculara destek için film festivalinden çekiliyor
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İranlı sanatçılar protestoculara destek için film festivalinden çekiliyor

İran'da sanatçılar düşürülen yolcu uçağının ardından ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilere destek vermeye başladı

13.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:09
İranlı sanatçılar protestoculara destek için film festivalinden çekiliyor

'da 'halkın öfkesi' sanat dünyasına da sıçradı.


Tahran'ın, Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etmesi sonrası 'halkın öfkesi' ülke geneline yayılan rejim karşıtı gösterilerde kendini gösterirken, Sanat dünyasından da hükümete tepkiler yükselmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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