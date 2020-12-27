Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
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Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı

27.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:28

Son dakika 3. sayfa haberine göre İranlı sahte polisler yakalandı Zanlılardan biri yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı Kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şüpheli 8 kişiyi dolandırdı.

İranlı sahte polisler yakalandı

Zanlılardan biri yurt dışına kaçmaya çalışırken havalimanında gözaltına alındı

İSTANBUL - Kendilerini polis olarak tanıtan yabancı uyruklu 3 şüpheli 8 kişiyi dolandırdı. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden birini havalimanından yurt dışına kaçmaya çalışırken, 2 şüpheliyi de operasyon sonucu yakaladı.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp İstanbul'un farklı noktalarında yabancı uyruklu kişileri durdurup arama yapan 3 şahıs hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların İran uyruklu Ruhsen G. (51), Masud A.ve Hosseın R.olduğunu belirledi.

2 ilçede 161 bin 113 TL dolandırıcılık

Şüphelilerin, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 8 yabancı uyruklu şahsı dolandırarak toplamda 17 bin 550 dolar ve bir miktar mücevher aldıklarını belirledi.

Havalimanında kaçmaya çalışırken yakalandı

Şüphelilerden Ruhsen G. ve Masud. A. İkamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Hossıen R. İstanbul Havalimanı dış hatlar bölümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı
Son dakika haberi... İranlı sahte polisler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:57:03. #1.14#
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