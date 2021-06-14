İranlı saadet zinciri şebekesi davasında 2 sanığa tahliye

İstanbul'da kurdukları 'saadet zinciri' benzeri bir sistemle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul'da kurdukları 'saadet zinciri' benzeri bir sistemle dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme ara kararında 'örgüt yöneticiliği' ile suçlanan 2 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

İran ve Malezya'nın ardından Türkiye'deki İran uyruklu kişileri 'eğitim semineri' adıyla düzenledikleri etkinliklerde 'saadet zinciri' yöntemi ve yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırdıkları gerekçesiyle 22'si İranlı 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Mohammadmahdi Raoufi ile Nefise Yeganeh SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan müşteki Mıtra Mobayyen "Ben 2017 yılında İran'da doktor Ferzad isimli bir şahıs ile tanıştım. Onun yönlendirmesi ile World Wide Energy isimli firmanı tanıtım toplantılarına katıldım. Oradaki anlatımlardan etkilenerek, İran ülkesinde peyderpey toplam 81 bin Amerikan doları para verdim. İlerleyen zamanlarda 100 bin Amerikan doları daha ödeme yaptım. Birkaç ay ödeme yaptılar. Sonra sisteme giremedim. Dolandırıldığımı anladım. Türkiye'deki bir seminere de 2018 yılında katıldım. Fevzad isimli şahsa İran'da ödeme yaptım. Sanıkların başında Babek isimli bir şahsın olduğunu biliyorum. O kişi bu sanıkların arasında yoktur. Şikayetçiyim" dedi.

Bir diğer müşteki Nevzat Çankara ise 2018 yılında arkadaşlarının kendisine World Wide Energy ile ilgili bir yatırım olduğunu ve kar elde edildiğini söylediğini anlattı. Çankara "Ben onların bu firmaya para yatırdığını görünce ikna oldum. Arkadaşıma 68 bin 850 dolar para gönderdim. O bu parayı sanıklardan Mohammadmahdi Raoufı ve Muhammed Vael Favakhırı isimli şahıslara verdi. Birkaç ay ödeme yapıldı. Ancak daha sonra ödeme yapmamaya başladılar. Dolandırıldığımı anladım. Sanıklardan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Müşteki beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme örgüt yöneticiliği ile suçlanan tutuklu sanıklar Nefise Yeganeh ve Mohammadmahdi Raoufı hakkında, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İran uyruklu şüphelilerin dünya genelinde enerji şirketleri olduğunu, bu enerji şirketlerine yatırım yapmaları halinde üyelik durumuna ve yatırım miktarına bağlı olarak yatırdıkları paranın her ay düzenli olarak yüzde 10 kar payı ödeneceği yönünde tanıtımlar yaptıkları anlatılmıştı. İddianamede, şüphelilerin bu tanıtımlarını yaparken Başarı Seminerleri ismiyle yaptıkları toplantıların ikinci bölümünde, müştekilerin üye yapıldıkları birkaç ay kar payı verilmesinden sonra internet üzerinden para kazanıyormuş gibi adlarına açtıkları coin hesaplarını göstererek oyaladıkları, ödeme alabilmeleri için yeni üye yapmaları gerektiği yönünde telkinde bulundukları, oluşturdukları sistem ve saadet zinciriyle şikayetçileri zarara uğrattıkları aktarılmıştı.

Sanıklar Seyed Javad Jafari, Seyed Mohammad Jafari, Çetin Salman, Seyed Ehsan Jafari, Mohammad Wael Faavakhırı, Nefise Yeganeh, Fahimeh Yeganehgohar, Mohammadmahdi Raoufi ve Sajad Yar Ahmad hakkında "suç örgütünü kurmak ve yönetmek", "tacir sıfatı ile hareket eden kişilerin yapmış olduğu dolandırıcılık" suçlarından 46 kez 926 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Diğer 13 sanık için ise "örgüt üyeliği" ve 'tacir sıfatı ile hareket eden kişilerin yapmış olduğu dolandırıcılık" suçlarından 243 yıla kadar değişen oranda hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı