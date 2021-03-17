İranlı reformist siyasetçiden "Halk destek vermezse Rusya gibi dağılırız" açıklaması
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İranlı reformist siyasetçiden "Halk destek vermezse Rusya gibi dağılırız" açıklaması

17.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:59
İranlı reformist siyasetçiden

İranlı reformist siyasetçi Mesud Pizişkiyan, halkın siyasetçilere güveninin sarsıldığını ve bu durumun ülke bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi.

İranlı reformist siyasetçi Mesud Pizişkiyan, halkın siyasetçilere güveninin sarsıldığını ve bu durumun ülke bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi.

"Jahanesanat" gazetesine konuşan Pizişkiyan, haziran ayında 13'üncüsü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Pizişkiyan, "Seçimlere bu kadar az bir süre kalmışken bu güven sorununu ortadan kaldırmak son derece zor. Seçimlerde halkın yüksek katılımına ihtiyacımız var. Eğer halk destek vermezse Rusya (Sovyetler Birliği) gibi dağılırız." dedi.

İran Devrimi (1979) sonrasında düzenlenen seçimlerde adayların seçim öncesi sloganlarını ve verdikleri sözleri yerine getiremediklerini veya ideallerinden uzaklaştıklarını savunan Pizişkiyan, iki dönemden bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Hasan Ruhani'nin de hatalarının olabileceğini, fakat son dönemde artan ABD yaptırımları nedeniyle devletin iş yapabilme kapasitesinin azaldığını kaydetti.

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de düzenlenecek. 2020 yılındaki genel seçimlere katılım oranı ülke genelinde son 41 yılın en düşük oranı olan yüzde 42,57'ydi. Başkent Tahran'da ise bu oran yüzde 25 seviyelerinde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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