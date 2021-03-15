İranlı reformist siyasetçi Haşimi: "Halkla konuştuğumda oy vermeye niyetli olmadıklarını görüyorum"
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İranlı reformist siyasetçi Haşimi: "Halkla konuştuğumda oy vermeye niyetli olmadıklarını görüyorum"

15.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:35
İranlı reformist siyasetçi Haşimi:

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı reformist siyasetçi Faize Haşimi, ülkesinde halkın çoğunun, haziran ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeye meyli olmadığını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı reformist siyasetçi Faize Haşimi, ülkesinde halkın çoğunun, haziran ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeye meyli olmadığını söyledi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazatesi'ne konuşan Haşimi, "Halihazırda muhafazakarların baskıcı ve dar görüşlü devlet yönetimi, reformistlerin ise pratik ve kimliksiz yapıları nedeniyle gelecek seçimlere katılım yüksek olmayacaktır." dedi.

Ülkedeki reformistlerin, halkın ekonomik sıkıntılar nedeniyle düzenlediği sokak gösterilerine destek vermemelerinin halkla reformistler arasında ayrılığa sebebiyet verdiğini dile getiren Haşimi, "Halkla konuştuğumda oy vermeye niyetli olmadıklarını görüyorum. 2020 yılında düzenlenen genel seçimlere katılımın düşük olmasının sebebi de halkın reformistlere olan güveninin sarsılmasıydı." ifadelerini kullandı.

Haşimi, babası Rafsancani'nin ölümünden sonra ülkede reform ümitlerinin azaldığını belirterek, ülkede gençlerin siyasetten beklentilerinin kalmadığına işaret etti.

Haşimi ayrıca, şunları kaydetti:

"Nesiller değişiyor, insanların talepleri de değişiyor. Siyasetçiler bu değişim ve talepleri göz önüne alarak düşüncelerini güncellemelidir. Aksi takdirde gençler için muhafazakar veya reformist arasında bir fark söz konusu olmayacaktır."

İran'da 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de düzenlenecek. 2020 yılındaki genel seçimlere katılım oranı ülke genelinde son 41 yılın en düşük oranı olan yüzde 42,57'ydi. Başkent Tahran'da ise bu oran sadece yüzde 25 seviyelerinde kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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