İranlı reformist siyasetçi Haşimi'den devlet televizyonuna "sansür" eleştirisi

İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Haşimi, devlet televizyonunu sansür uygulamakla suçladı.

İran'ın "Entekhab" haber sitesine göre, başkent Tahran'daki Şehid Rastegar Otoyolu'nun açılış töreninde basına konuşan Tahran Şehir Konseyi Başkanı Haşimi, Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yayın politikasını eleştirdi.

Haşimi, "Kirman'daki (Kasım Süleymani'nin) cenaze töreninin kurbanlarının, Ukrayna uçağındaki şehitlerin ve Ayetullah Haşimi Rafsancani'nin ölüm yıldönümü gibi olayların ulusal medya tarafından görmezden gelinmesine şahit olduk." dedi.

Söz konusu haberlerin IRIB tarafından sansür edildiğini ifade eden Haşimi, "Bir konuyu sansür, boykot ve görmezden gelerek unutulacağını sanıyorsak ya da aksine onu aşırı derecede ele alarak toplumu cezbedeceğini düşünmek yanlış olur." dedi.

Haşimi, "Bu ifrat ve tefritler, yalnızca Radyo ve Televizyon Kurumu'na zarar verir. Kamuoyunun güvenini ve ilgisini kaybettirir ve bu da yabancı medya kuruluşlarının faydasına olur." ifadelerini kullandı.

ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 7 Ocak 2020'de memleketi Kirman'da düzenlenen cenaze töreninde kalabalık nedeniyle çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran'da 1989-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Haşimi Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti. Rafsancani, ülke yönetimini elinde bulunduran muhafazakar kanadın politikalarına karşı ılımlı görüşleriyle tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun