İranlı reformist siyasetçi Haşimi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme çağrısında bulundu
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İranlı reformist siyasetçi Haşimi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme çağrısında bulundu

Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
İranlı reformist siyasetçi Haşimi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme çağrısında bulundu

İran siyasetinin güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı reformist siyasetçi Faize Haşimi, rejim yönetimine tepki göstermek amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme çağrısında bulundu.

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İran siyasetinin güçlü figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı reformist siyasetçi Faize Haşimi, rejim yönetimine tepki göstermek amacıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeme çağrısında bulundu.

Faize Haşimi, sosyal medya uygulaması Clubhouse'da, haziranda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haşimi, "Kime oy verdiğiniz önemli değil. Oy kullanmanız halinde, rejim yöneticileri, 'Halk bizi ve siyasetimizi onaylıyor' diyor. Oy kullanmak, rejimin hatalarını görmezden gelmek ve onaylamak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İran'da rejimin 1979 devrimi ilkelerinden uzaklaşıldığını ve yönetimin yanlışlıkları nedeniyle toplumda günden güne dinin zayıfladığını öne süren Haşimi, şunları söyledi:

"İran'da yapısal sorunlar nedeniyle kim cumhurbaşkanlığına gelirse gelsin ıslah mümkün gözükmemektedir. Bu aşamada oy vermemek stratejik bir tepkidir. Sandığın bir değeri var. Verilen oyların gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle vatandaşları oy vermemeye davet ediyorum."

Söz konusu çağrının seçimleri protesto etmek anlamına gelmediğini savunan Haşimi, halihazırda İran'da reformistlerin siyasi çıkmaza girdiklerini belirtti.

İran'da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de yapılacak.

Ülkede geçen yıl düzenlenen genel seçimlere katılım son 41 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. Ülke genelinde yüzde 42,57 olarak açıklanan katılım oranı başkent Tahran'da ise yüzde 25'lerde kalmıştı.

İran'da seçimlere katılımın azlığı rejimin meşruiyeti tartışmalarını gündeme getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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