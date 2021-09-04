İranlı rapçi 'Lorke' türküsünü dünyaya tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İranlı rapçi 'Lorke' türküsünü dünyaya tanıttı

İranlı rapçi 'Lorke' türküsünü dünyaya tanıttı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yıllar önce Türk vatandaşı olan Mokhtari 'Lorke' türküsünü dünyaya duyuruyor.

Yıllar önce Türk vatandaşı olan Mokhtari 'Lorke' türküsünü dünyaya duyuruyor. İspanya, İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de hayranları bulunan sanatçının klibi kısa sürede 3 milyon kişi tarafından izlendi.

8 yıl sonra müziğine ve kliplerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle Türkiye'ye göç eden ve ülkemizde de yatırımları bulunan Mokhtari, şarkının klibini de 250 kişilik bir ekiple İstanbul'da çekti. Farsça, Türkçe, Almanca ve Farsça'nın bir lehçesi olan Lorca dilinde söylenen şarkı Mokhtari'nin ilk Türkçe rap şarkısı olma özelliğini taşıyor.

 Şarkıyı Türk hayranları sayesinde keşfettiğini anlatan Pooyan Mokhtari "Bir önceki şarkım Alles ist Gut'ta 'Loke ma loke' diyor. Türkler dinleyince sosyal medyama mesajlar atarak bu şarkıyı söylememi istediler. Eski müzikleri yeni nesillere tanıtmayı seviyorum. Her ülkeden çok güzel tepkiler alıyor ve yeni projelere motive oluyorum" dedi. Ronna Riva, Kristen Hanby, Sean Kingston gibi evrensel isimlerle de düet yapan sanatçının çok yakında Amerikan rapçi IDK ile ortak projesi yayınlanacak.

MÜZİKTEKİ GELİŞİMİMİN TEK SEBEBİ TÜRKİYE'DİR

 Pooyan Mokhtari "Türkiye'yi kendi vatanım, kendi ülkem gibi hissediyorum. Zaten Türk vatandaşıyım. İran'da istediğim şekilde sanatımı icra edemiyordum. Türkiye'den sonra müzik hayatım ileriye doğru bir ivme kazandı. İran'da iznim olmayan, yasak koyulan birçok şey vardı. Orada çok büyük bir baskıyla karşı karşıyaydım. Türkiye'de sanatçılara karşı büyük bir saygıyla karşılaştım. Gelişmemin tek sebebi Türkiye'dir" sözleriyle Türkiye'ye olan minnettarlığını dile getirdi.

 İSTANBUL DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM

 Vücudundaki dövmeler ve tarzıyla da dikkat çeken Mokhtari, bir sonraki adımını da "İstanbul'a saygım olduğu için aklımda çok özel bir dövme var. O bir sürpriz olacak ve yakında paylaşacağım" cümleleriyle açıkladı.

 BARIŞ MURAT YAĞCI FOTOĞRAFIMI ODASINA ASMIŞ

Survivor'ın sevilen isimleri Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın aşklarını ilk kez şarkısının lansmanında ilan ettiği Mokhtari, ikilinin ayrılığı hakkında ise "Ayrılmak çok doğal, kararlarına saygı duyuyorum. Barış'la çok görüşüyorum hatta fotoğrafımı odasına asmış, bazen instagram'da paylaşıyor ve bu beni çok sevindiriyor. Nisa'yı da çok seviyorum. İnşallah ikisi de ileride başarılı olurlar" yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet

Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi
Hüner Coşkuner'in vasiyeti yerine getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Cristiano Max Meyer Alper Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İranlı rapçi 'Lorke' türküsünü dünyaya tanıttı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 17:32:19. #1.14#

title