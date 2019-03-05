İranlı Öğretmenler 3. Gününde Greve Devam Ediyor

İran'daki öğretmenler tutuklu eğitimcilerin serbest bırakılması, sendikal faaliyetlerin önündeki engellerin kaldırılması ve maaşlardaki adaletsizliklerin giderilmesi talebiyle ülke genelinde başlattıkları grevin 3'üncü gününde.

İran'da sosyal medyada yer alan görüntülerde iş bırakma eylemi yapan öğretmenlerin, üzerinde "öğretmenlerin yeri zindan değildir", "parasız eğitim" ve "maaşlardaki adaletsizlik giderilsin" yazan dövizler taşıdıkları görülüyor.

İranlı Öğretmen Sendikaları Birliği'nin çağrısı üzerine Elburz, Kürdistan, Tahran, Hemedan, Kirmanşah, Yezd, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, İsfahan ve Kazvin eyaletleri başta olmak üzere ülke genelindeki okulların idari odasında eylem yapan öğretmenlerin, 3 gündür derslere katılmadığı belirtildi.

Öğretmenler, eylemde; tutuklu eğitimcilerin serbest bırakılması, sendikal faaliyetlerin önündeki yasal engellerin kaldırılması, yeni yıl bütçesindeki eğitim ve öğretim payının artırılması, maaşlardaki adaletsizliğin giderilmesi, verimsiz sigorta şirketleriyle yapılan sözleşmelerin iptal edilmesi, parasız eğitime öncelik verilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

Kaynak: AA