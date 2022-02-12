İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırmayı planlayan ekip çökertildi

İSTANBUL (İHA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul TEM Şube Müdürlüğünün operasyonuyla yakalanan İran istihbaratı ile bağlantılı 12 kişi hakkındaki detaylar netleşiyor. By Sağlam Savunma şirketinin sahibi İhsan Sağlam ile yanında çalıştırdığı İran vatandaşı Morteza Soltan Sanjarı'nin İranlı muhalifleri Türkiye'den kaçırma arayışında olduklarının ortaya çıkması üzerine ekip çökertildi.

Talimatlar İran İstihbaratından

İhsan Sağlam ve Morteza Soltan Sanjarı'nin, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren Seyedmehdi Hosseını ve Ali Ghahramanıhajıabad'dan talimatlar aldığı öğrenildi. İranlı muhaliflerin kaçırılması işlemleri için Sağlam ve ekibine peyder pey 150 bin ABD doları ödendiği ortaya çıktı. Kaçırılması planlanan diğer isimler için ise İran istihbaratı yetkililerinin ayrıca ödeme yapacağı öğrenildi.