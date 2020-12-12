İranlı muhalif gazeteci, idam edildi
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İranlı muhalif gazeteci, idam edildi

12.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:10
İranlı muhalif gazeteci, idam edildi

İran'da rejim karşıtı faaliyetler yürüten ve bir haber sitesinin editörü gazeteci Ruhullah Zem idam edildi.

İran'da rejim karşıtı faaliyetler yürüten ve bir haber sitesinin editörü gazeteci Ruhullah Zem idam edildi.

İran devlet televizyonu, Amednews haber sitesinin Ruhullah Zem hakkında verilen idam kararının sabah saatlerinde uygulandığını duyurdu.

İran'da "yeryüzünde fesat çıkartmak" suçlamasıyla idamla cezalandırılan Zem, 2015 yılında Amednews sitesinin editörü olarak rejim karşıtı faaliyetlerine başlamıştı. İran içerisinde geniş takipçi ağı bulunan Amednews sitesi İran devleti tarafından kapatılmıştı. Yurt dışında faaliyet yürüten Ruhullah Zem, 2019 yılında Irak üzerinden İran'a getirilmiş ve yargılanmasına başlanılmıştı. Ruhullah Zem, 13 ayrı suçtan idama mahkum edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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