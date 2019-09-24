İranlı muhafazakar siyasetçiden Ruhani ve Zarif'e sert uyarı

24.09.2019 11:44

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Cevad Kerimi Kuddusi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i ABD temsilcileriyle görüşmemeleri konusunda uyardı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan muhafazakar siyasetçi Kuddusi, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan Ruhani ve Zarif'in ABD'li yetkililerle görüşmemesi gerektiğini söyledi.

Kuddusi, "Bu programda ne telefonla ne yüz yüze ne de Zarif-Obama görüşmesindeki gibi beklenmedik bir görüşme olmalıdır." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in "ABD'yle görüşme yapılmayacaktır" talimatını hatırlatan Kuddusi, "ABD'li makamlarla görüşme yapılmayacaktır. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Sayın Ruhani ve Zarif çok ağır bir bedel ödeyeceklerini bilmelidir." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ile dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın 2015'te New York'taki BM zirvesinde tokalaştığı açıklanmış, Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, "Bu olay şans eseri gerçekleşti. Önceden planlanan bir şey değildi. Birkaç saniye içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA