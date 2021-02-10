İranlı muhafazakar milletvekili ülkesindeki yöneticilerin devrimin ilkelerinden uzaklaştığını savundu

İran Meclisi Hamedan Milletvekili Hüseyin Fellahi, yöneticilerin 1979 Devrimi ilkelerinden uzaklaştıklarını, bu durumun ülke için büyük tehlike olduğunu ileri sürdü.

İran Meclisi Hamedan Milletvekili Hüseyin Fellahi, yöneticilerin 1979 Devrimi ilkelerinden uzaklaştıklarını, bu durumun ülke için büyük tehlike olduğunu ileri sürdü.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan Fellahi, 1979 yılında gerçekleştirilen devrimin 42'nci yıl dönümü münasebetiyle değerlendirmelerde bulundu.

Fellahi, "Bugün ülke yöneticilerinin devrim ilkelerine yaklaşmaları gerekmektedir. Günümüzdeki en büyük felaket, yöneticilerin devrim ilkelerinden uzaklaşmalarıdır. Bunun devam etmesi, bizi tehdit eden büyük bir tehlikedir." dedi.

Muhafazakar milletvekili Fellahi, 1979 Devrimi değerlerinden ayrılmanın devrime darbe ve halktan uzaklaşmak anlamına geldiğini belirtti.

İran'da 11 Şubat 1979 tarihinde Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde "Özgürlük, Eşitlik", "Ne Doğu, ne Batı" gibi sloganlarla gerçekleştirilen devrimle Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine son verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı