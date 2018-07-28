İranlı Motor Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu

Samsun'da bir dönem kilise papazının aşçılığını yaptığı öğrenilen İran uyruklu motor ustası, iş yerinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem kilise papazının aşçısı olarak çalıştığı öğrenilen motosiklet tamircisi İran uyruklu Ahmet isimli şahıs, motosiklet tamir dükkanının asma katında ölü bulundu. Çevredeki esnafların İranlı ustadan uzun süredir haber alamadıklarını belirterek polise ihbarda bulunmaları üzerine olay yerine gelen ekipler, dükkanın kapısını kırarak iş yerine girdi. İş yerinin asma katına çıkan ekipler, çevrede 'İranlı Ahmet usta' olarak tanınan şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Vatandaşların iddiasına göre İranlı ustanın gece geç saatlerde aşırı alkollü olarak iş yerine geldiği ve burada uyuduğu belirtildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, ceset üzerinde inceleme yaptı. Ekipler çevredeki vatandaş ve esnafların da ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Papazların aşçılığını yapıyordu"

İş yerinde ölü bulunan vatandaşı tanıdıklarını dile getiren esnaflar, "Kendisi 3 yıl önce bu dükkanı açarak motosiklet tamirciliği yapmaya başladı. Bize İran'da da bu işi yaptığını söyledi. Samsun'a ilk geldiği dönemlerde buradaki papazların aşçılığını yaptığını söylemişti. Uzun yıllar papaz aşçısı olarak çalışmış. Daha sonra da burada bir dükkan açarak, motosiklet tamirat işlemlerine başladı. Biz kendisini sürekli görürdük ve bizimle sohbet ederdi. Bir kötülüğünü de görmedik. Dün gece geç saatlerde aşırı alkollü şekilde dükkana geldi ve uyudu. Sabah seslendik ama kapıyı açan olmadı. Polislere haber verdik. Onlar da gelip baktıklarında öldüğünü tespit ettiler" dediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN