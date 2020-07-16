İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te korumaya alındı
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İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te korumaya alındı

İRANLI ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.

İranlı modele hediye edilen aslan, Gaziantep'te korumaya alındı
16.07.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:14

İRANLI ünlü model Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edilen ve İstanbul'daki rezidansta beslediği yavru aslan Gaziantep'te koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü ile İstanbul Emniyeti tarafından yapılan çalışmayla Sarıyer Maslak'ta bir rezidansta yavru erkek aslan ele geçirildi. Ünlü manken Qazal Yadegari'ye sevgilisi tarafından hediye edildiği öğrenilen yavru aslan, doğal ortamına uygun bir şekilde büyümesi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Yavru aslan koruma altına alnırken Yadegari'ye ise para cezası kesildi.

SÜT İLE BESLENİYORGaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yavru aslanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süt ile beslenen yavru aslan kısa sürede et ile beslenmeye başlanacak.'ARTIK BİZE EMANET'Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Başkanı Celal Özsöyler, hayvanların doğal ortamlarında ya da hayvanat bahçesinde olması gerektiğini söyledi. Özellikle yırtıcı hayvanları evde beslemenin hem yasak hem de tehlikeli olduğunu ifade eden Özsöyler, "İstanbul'dan yavru bir aslan ele geçirildiğine dair bilgi aldık. Biz de arabamızla gidip aldık. Yavru aslan aşağı yukarı 5 aylık bir erkek aslan yavrusu. Yavrumuz şu an süt ile besleniyor. Burada sağlık kontrolünden geçti ve sağlık durumu şu anda gayet iyi. Bu hayvanların beslenmesi ve evde muhafaza edilmesi zaten yasak. Bunların ya doğal ortamlarında ya da hayvanat bahçelerinde olması gerekiyor. Bu hayvanların muhafaza edildiği yerde sağlık sertifikalarının da olması gerekiyor. Besleyenlerde bu belgeler olmadığı için ve şahıs oldukları için el konulmuş. Artık yavru aslan bize emanet" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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