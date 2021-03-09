İranlı milli kayakçı, yurt dışında sığınma talebinde bulunulmaması için senet imzalatıldığını söyledi
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İranlı milli kayakçı, yurt dışında sığınma talebinde bulunulmaması için senet imzalatıldığını söyledi

09.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:50
İranlı milli kayakçı, yurt dışında sığınma talebinde bulunulmaması için senet imzalatıldığını söyledi

İranlı milli kadın kayakçı Atıfe Ahmedi, ülke kayak federasyonunun yurt dışına çıkacak kayakçılardan o ülkede kalmamaları ve sığınma talebinde bulunmamaları için 2 milyar tümen (yaklaşık 83 bin dolar) tutarında borç senedi aldığını belirtti.

İranlı milli kadın kayakçı Atıfe Ahmedi, ülke kayak federasyonunun yurt dışına çıkacak kayakçılardan o ülkede kalmamaları ve sığınma talebinde bulunmamaları için 2 milyar tümen (yaklaşık 83 bin dolar) tutarında borç senedi aldığını belirtti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Şark Gazetesi'ne konuşan mili sporcu Ahmedi, "Adımız milli sporcu ama ülkemizi temsil etmek için garanti veriyoruz. Kayak federasyonu, yurt dışına çıkışlarda o ülkede kalmamamız ve sığınma talebinde bulunmamamız için 2 milyar tümenlik senet imzalattı." dedi.

Dört kez ülke birincisi olan Ahmedi, kayak pistlerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve hedefinin Çin'de düzenlenecek 2022 Çin Kış Olimpiyatları'na katılmak olduğunu kaydetti.

2 yılda 10 İranlı sporcu ülkesine dönmedi

Son yıllarda çok sayıda İranlı sporcunun uluslararası yarışmalara gönderildikten sonra İran'a dönmedikleri gözlendi.

Etemadonline haber sitesi 13 Haziran 2020 tarihli haberinde, 2 yılda 3 Tekvando, 4 satranç, 1 güreş ve judo milli takımından 1 sporcu ve 1 antrenörün yurt dışına müsabakalara katılmak için gittiklerinde İran'a geri dönmediklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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