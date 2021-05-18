İranlı milletvekilleri: Ekonomik yaptırımlar tamamen kaldırılmalı
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İranlı milletvekilleri: Ekonomik yaptırımlar tamamen kaldırılmalı

İranlı milletvekilleri: Ekonomik yaptırımlar tamamen kaldırılmalı
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran Meclisindeki 200 milletvekili, ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana Toplantısı'yla ilgili "İran'a yönelik hiçbir yaptırımın kabul edilmez" olduğunu duyurdu.

İran Meclisindeki 200 milletvekili, ABD'nin, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana Toplantısı'yla ilgili "İran'a yönelik hiçbir yaptırımın kabul edilmez" olduğunu duyurdu.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, İran Meclisinde 200 milletvekilinin imzaladığı bildiriyi Meclis Başkanlık Heyeti Üyesi Muhsin Dehnevi milletvekillerine hitaben okudu.

Söz konusu bildiride, "Viyana'daki görüşmeler kapsamında İran Meclisi, İran devletinin 'Tüm yaptırımların kaldırılması ve yaptırımların kaldırılmasının uygulamaya geçmesi sonrasında İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirecektir' prensibine bağlıdır. Ekonomik yaptırımların tamamının kaldırılmaması, hiçbir yaptırımın kaldırılmaması olarak kabul edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Viyana toplantılarında, ABD ve Avrupa ülkelerinin yaptırımları kaldırmada samimi olmadıkları ve nükleer faaliyetler kapsamında bölge ve savunma konularıyla ilgili İran'a yönelik yeni sınırlandırmalar peşinde oldukları belirtilen açıklamada, "Yaptırımların tamamının kaldırılmaması, yaptırımları onaylamak anlamına gelecektir. Bu nedenle ekonomik yaptırımlar yüzde 100 kaldırılmalıdır." şeklinde kaydedildi.

Bildiriye imza atan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine, 2 Aralık 2020 tarihinde onaylanan, "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasının uygulamaya geçirmesi çağrısında bulundu.

İran Meclisi'nde çoğunluğunu muhafazakarların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı üst düzey yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşü, İran'a yönelik ambargonun kaldırılması ve anlaşmanın tam olarak uygulanması konularını Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantılarda ele alıyor.

Taraflar, ilk olarak 6 Nisan Salı günü Viyana'da bir araya gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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