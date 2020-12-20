İranlı milletvekilleri AP'nin "İran'a yaptırım" çağrısını kınadı
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İranlı milletvekilleri AP'nin "İran'a yaptırım" çağrısını kınadı

20.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:36
İranlı milletvekilleri AP'nin

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulanması yönündeki talebine karşı ortak bir kınama metni yayımladı.

İran Meclisi'nde bazı milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerin İranlı yetkililere yaptırım uygulanması yönündeki talebine karşı ortak bir kınama metni yayımladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 225 milletvekilinin imzaladığı metinde "Avrupa Parlamentosu gülünç ve müdahaleci bir girişimle İranlı yetkililere yönelik insan hakları ihlalleri iddiasıyla yaptırım talep eden bir karar çıkardı. İran'ın büyük ve yüce milletinin temsilcileri olarak, Avrupa Parlamentosu'nun bu girişimini kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Metinde, AP ve AB ülkelerinin İran'ın ulusal güvenliğine karşı suç işleyenleri desteklediği kaydedilerek, bu kişilerin çifte vatandaşlık kılıfı altında İran'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.

AP'nin yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), 17 Aralık'ta 2012 Sakharov Ödülü sahibi avukat ve insan hakları aktivisti Nesrin Sotudeh özelinde İran hakkındaki karar tasarısını kabul etmişti.

İran'da muhalif gazeteci Ruhullah Zem ve güreşçi Nevid Efkari'nin yakın zamanda idam edilmesi ve Sotudeh'in yeniden cezaevine gönderilmesi sert şekilde kınanarak, İsveç vatandaşlığı da bulunan ve idam edilebileceği belirtilen muhalif akademisyen Ahmed Rıza Celali'nin idamının durdurulması çağrısı yapılmıştı.

Tasarıda, İran'da ciddi insan hakları ihlallerinde bulunan, idam kararlarına imza atan yargıçlar dahil olmak üzere yetkililerin bu kapsamda AB ve üye ülkelerin yaptırım listesine alınması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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