İranlı milletvekilinden reformist Faize Rafsancani'ye: "DEAŞ'ın cariyesi olabilirdin"

İran Meclisi Ebher milletvekili Hasan Şucai, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize'nin Kasım Süleymani'yi eleştiren sözlerine tepki göstererek, "Faize DEAŞ'ın cariyesi olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Şucai, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı eski Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla öldürüldüğünü hatırlatarak, "Eğer Kasım Süleymani olmasaydı, Faize DEAŞ'ın cariyesi olabilirdi." tespitini yaptı.

Akharinkhabar haber sitesine 9 Ocak Cumartesi günü konuşan, reformistlere yakınlığıyla bilinen Faize Rafsancani, "Süleymani, Suriye'ye gitmeden önce babamla Suriye'ye gidip gitmemesi konusunda istişare ediyor. Babam ona 'gitme' diyor. Çünkü, yurt dışındaki direniş güçlerinin ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine bir katkısı olmadı. Durum git gide kötüye gidiyor. Oralarda cephe açmanın ülkemize ne faydası oldu? Süleymani ne yaptı? Ülkemizin hangi sorununu çözdü?" şeklinde konuşmuştu.

Rafsancani, yine aynı konuşmada, "ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasını istiyordum. Çünkü halk ne kadar uğraşsa da İran'da bir türlü siyasi reformlar gerçekleşmiyor. Belki Trump'ın baskılarıyla İran'da siyasi bazı değişiklikler mümkün olabilirdi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Faize'nin bu ifadeleri üzerine ağabeyi, Tahran İl Meclisi Başkanı Muhsin Haşimi, kardeşini İran kamuoyundan özür dilemeye davet etmişti.

İranlı siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Faize Haşimi'ye destek vermiş, Faize'nin milyonlarca İranlının duygularını ifade ettiğini kaydetmişti.

ABD tarafından 3 Ocak 2020'de düzenlenen bir hava saldırısı sonucu, İran'ın dış operasyonlardan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı