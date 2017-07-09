İranlı Milletvekilinden "Ermenistan" Eleştirisi

İran'ın Urumiye Milletvekili Ruhullah Hazretpur, İran Dışişleri Bakanlığını, Ermenistan'ın, "Karabağ Müslümanlarına karşı işlediği cinayetler" hususunda kararlı tutum sergilememekle suçladı.



İran medyasında yer alan haberlere göre, Urumiye Milletvekili Hazretpur, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e hitaben kaleme aldığı mesajında, İran Dışişleri Bakanlığını, "Ermenistan'ın işlediği cinayetler ve Karabağ Müslümanlarını katletmesi" karşısında sessiz kalmakla suçladı.



İran meclisinin bugünkü açık oturumunda okunan yazılı mesajında, Hazretpur, "Bu cinayetler karşısında sergilenen sessizlik, Dışişleri Bakanlığı ve Sayın Zarif'in parlak karnesine leke sürmüştür." ifadesini kullandı.









Hazretpur, İran Dışişleri Bakanlığının, Ermenistan'ın Karabağ Müslümanlarına karşı işlediği cinayetlere karşı "kararlı duruş" sergileyemediğini belirtti.



İran ile Ermenistan arasında başta doğalgaz ve petrol olmak üzere, enerji alanlarında iş birliğinin yanı sıra transit taşımacılık ve ulaştırma alanlarında da anlaşmalar bulunuyor.