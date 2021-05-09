İranlı milletvekili, Zarif'in sızdırılan ses kaydının Rusya ve Çin'in desteğini çekmesine yol açtığını savundu
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İranlı milletvekili, Zarif'in sızdırılan ses kaydının Rusya ve Çin'in desteğini çekmesine yol açtığını savundu

İranlı milletvekili, Zarif'in sızdırılan ses kaydının Rusya ve Çin'in desteğini çekmesine yol açtığını savundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran Meclisi Kum Milletvekili ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydının, Viyana'daki nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde Rusya ve Çin'in İran'dan desteklerini çekmesine neden olduğunu öne sürdü.

İran Meclisi Kum Milletvekili ve Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in sızdırılan ses kaydının, Viyana'daki nükleer anlaşmaya dönüş görüşmelerinde Rusya ve Çin'in İran'dan desteklerini çekmesine neden olduğunu öne sürdü.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu tarafından Zarif'in eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi eleştirdiği ve ülke siyasetinde büyük tepki çeken ses kaydıyla ilgili basına kapalı bir toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrası milletvekillerine hitap eden Zünnur, Zarif'in ses kaydıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zünnur, "Ses kaydında öyle sözler yer alıyor ki; bugün biz Viyana görüşmeleri çerçevesinde milletin haklarını ararken müttefiklerimiz ve savunucularımızın saflarında bölünmeye neden oluyor. Rusya ve Çin müzakere ekibimizden desteğini çekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in söz konusu ses kaydında General Süleymani'yi "kinle" hedef aldığını ileri süren Zünnur, ses kaydının iddia edilenin aksine kasıtlı olarak sızdırıldığını savundu.

Sızdırılan ses kaydı ülke gündemine oturdu

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayımlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından sızdırılmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında "Rusya'yı nükleer anlaşmayı engellemeye çalışmakla" suçlamış, Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle de eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti. Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve "istifa" çağrıları yapılmıştı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, röportajın yayımlanmak için değil, hükümet arşivlerinde tutulması için yapıldığını duyurmuştu. Tahran Başsavcılığı ise konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, Zarif'i, ses dosyasının içeriği ve bu dosyanın neden ve nasıl sızdırıldığının araştırılması için meclise davet ettiklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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