İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu
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İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu

İranlı bir milletvekili ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren 'her kim olursa olsun' 3 milyon dolar para vereceğini duyurdu.

21.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:17
İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu

İranli bir 'Trump'ı öldüren kişiye' 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.


İran'da yarı resmi ajansı ISNA'nın haberine göre, Ahmad Hamzeh adlı milletvekili parlamentoda yaptığı açıklamada "Kirman Eyaleti halkı adına, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolarlık nakit ödül vereceğiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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