İranlı milletvekili 'Trump'ı öldürecek kişiye' nakit 3 milyon dolar ödül tekfinde bulundu

21.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:17

İranli bir milletvekili 'Trump'ı öldüren kişiye' 3 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.



İran'da yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre, Ahmad Hamzeh adlı milletvekili parlamentoda yaptığı açıklamada "Kirman Eyaleti halkı adına, ABD Başkanı Donald Trump'ı öldüren kişiye 3 milyon dolarlık nakit ödül vereceğiz" dedi. Euronews.com'da Görüntüle