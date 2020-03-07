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İranlı milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

07.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:54
İranlı milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

'da Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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