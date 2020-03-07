İranlı milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
07.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:54
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kaynak: Dunya.com