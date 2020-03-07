İranlı milletvekili koronavirüs nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Tahran Milletvekili Rehber'in, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
07.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:29
İran'da Tahran Milletvekili Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, Tahran Milletvekili Rehber'in, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com