İranlı milletvekili, kasım ayındaki protetoslarda göstericilerin öldürülmesiyle ilgili İçişleri...
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İranlı milletvekili, kasım ayındaki protetoslarda göstericilerin öldürülmesiyle ilgili İçişleri...

İranlı milletvekili, kasım ayındaki protetoslarda göstericilerin öldürülmesiyle ilgili İçişleri...
05.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:58

İranlı milletvekili Ali Mutahhari, Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammı protestolarında göstericilerin öldürülmesinden İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin sorumlu olduğunu ve bazı vekillerin bakanın azledilmesi taleplerine Meclis Başkanı Ali Laricani'nin izin vermediğini söyledi.

İranlı milletvekili Ali Mutahhari, Kasım 2019'da düzenlenen benzin zammı protestolarında göstericilerin öldürülmesinden İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin sorumlu olduğunu ve bazı vekillerin bakanın azledilmesi taleplerine Meclis Başkanı Ali Laricani'nin izin vermediğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran Milletvekili Mutahhari, Meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, geçen yıl kasım ayında benzine yapılan zammın ardından patlak veren protestolarda göstericilerin öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Rahmani Fazli'yı suçladı.

Mutahhari, "İçişleri Bakanı, birçok kişinin ölümüne yol açan Aban ayındaki olayların (15 Kasım'da başlayan protesto gösterileri) asli suçlusudur." dedi.

Kendisinin bazı vekillerle birlikte İçişleri Bakanı'na yönelik azil soruşturması açılmasını istediğini aktaran Mutahhari, talebin Meclis Başkanı Laricani tarafından "şartlar uygun değil" denilerek geri çevrildiğini belirtti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran'da, Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene çıktığının açıklanmasının ardından protestolar düzenlenmişti.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran İçişleri Bakanı Rahmani Fazli'nin, geçen aralık ayında Mecliste konunun değerlendirildiği bir komisyon toplantısında bazı göstericilerin başlarından vurularak öldürülmelerine ilişkin bir soruya, "Ayaklarına da ateş edildi." cevabını vermesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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