İranlı Milletvekili Cihanabadi'den "Sünni öğretmenlerin mezhebi gerekçelerle istihdam edilmediği" eleştirisi Açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Celil Rahimi Cihanabadi, Rezevi Horasanı eyaletinde Sünni öğretmenlerin mezhebi gerekçelerle istihdam edilmediğini söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Celil Rahimi Cihanabadi, Rezevi Horasanı eyaletinde Sünni öğretmenlerin mezhebi gerekçelerle istihdam edilmediğini söyledi.

İran Meclis Haber Ajansına (ICANA) göre, parlamentonun açık oturumunda konuşan Cihanabadi, birçok Sünni öğretmenin Eğitim ve Öğretim Bakanlığına bağlı güvenlik idaresi tarafından veto edildiğini ifade etti.

Konuya ilişkin tepkisini dile getiren Cihanabadi, "Eğitim Bakanlığına bağlı güvenlik idaresi, Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), tüm vurgularına rağmen liyakatli Ehli Sünnet mensubu gençleri mezhebi nedenlerle veto etmiştir. Bu gençlerin, halkın çoğunluğunun Sünni olduğu bölgelerde de öğretmenlik yapmalarının engellediğine dair verilere sahibiz." dedi.

Eğitim Bakanlığına bağlı güvenlik idaresini eleştiren Cihanabadi, şöyle devam etti:

"Bizim liyakatli gençlerimizin kendi çocuklarımıza ders verme ya da nüfusun yüzde 70'inden fazlasının Sünni olduğu bir bölgede Sünni çocuklarına İslam hukuku ve eğitimini öğretme hakkı yok mudur? Bu düşünceler hangi kusurlu beyinden çıkıyor. Ne İslam Cumhuriyeti ne de ülkemizin liderlerinin böyle bir talebi olmadı."

Ülkede başta Hamaney olmak üzere birçok İranlı yetkilinin mezhebi ayrımcılığa karşı çıkan açıklamalarına rağmen pek çok Sünni vatandaşın mezhebi inançları nedeniyle kamu kurumlarında istihdam edilmediği iddia ediliyor.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 21 Temmuz 2018'de yaptığı bir konuşmada, devlet kurumlarında Sünni vatandaşların istihdam edilmediğini ve konu hakkındaki şikayetlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından gerekli ilgiyi görmediğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de 13 Mayıs 2019'da Ehli Sünnet alimleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldiği bir iftar programında, "İran İslam İnkılabı, tek bir mezhebe ait değildir. İran halkı ve ülkedeki tüm mezhepler, inkılapta geniş bir şekilde yer almış ve devrimin ortağı olmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun