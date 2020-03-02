İranlı meclis üyesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İran merkezli haber ajansı Mehr'deki habere göre, koronavirüs (Covid-19) teşhisi koyulan DMTK üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi (71) tedavi gördüğü Mesih Daneşveri Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Haberde, İranlı 100 milletvekiline de koronavirüs testi yapıldığı ve bunlardan 5'inin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
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Kaynak: DHA