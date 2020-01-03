İranlı komutanın öldürülmesinden sonra İdlib'de sevinç gösterileri düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Suriye'nin İdlib kentinde bir grup, sevinç gösterisi yaptı.
03.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:33
Irak'ın başkenti Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Suriye'nin İdlib kentinde bir grup, sevinç gösterisi yaptı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir grup gösterici, Süleymani'nin öldürülmesine karşı sloganlar eşliğinde sevinç gösterisi düzenledi.
Kaynak: AA