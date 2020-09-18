İranlı komutandan "Ukrayna uçağı ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesi sonucunda vuruldu"... İran Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Ali Purşasb, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde "yanlışlıkla" füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi sonucu vurulmuş olabileceğini söyledi.

İran Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Ali Purşasb, 8 Ocak'ta Tahran üzerinde "yanlışlıkla" füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahelesi sonucu vurulmuş olabileceğini söyledi.

İran devlet televizyonunda katıldığı programda açıklama yapan Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Purşasb, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'ta ABD üslerini balistik füzelerle vurmasından birkaç saat sonra radarda seyir (cruise) füzesi olarak algılandığı için düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağına ilişkin incelemelerin olması gereken seviyeye henüz ulaşmadığını belirtti.

Uçağın füze sanılarak hava savunma sistemleri tarafından vurulmasının, ABD'nin İran'ın radar sistemlerine müdahalesinin bir sonucu olabileceğini iddia eden Purşasb, "Ukrayna uçağı konusunda ABD tarafından elektronik savaş operasyonu yürütüldüğünü düşünüyorum." dedi.

Savunma sistemlerine yapılan müdahaleyle radarların sanal görüntülerle yanıltılmasının mümkün olduğuna dikkati çeken Purşasb, uçağın vurulmasından hemen önce radarlarda sınırdan seyir füzesi ateşlendiğinin rapor edildiğini aktardı.

İran'ın Suriye'deki iç savaşta Beşşar Esed rejimine askeri desteği hakkında da açıklamalarda bulunan Purşasb, İran Ordusu'nun, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutasında Suriye'de bulunduğunu ve şu ana kadar ordu mensubu komutanlardan en az 10'unun bu ülkede Esed rejimi saflarında savaşırken öldürüldüğünün bilgisini verdi.

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA