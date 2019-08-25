iranlı komutan: akdeniz'deki tankerimizi korumaya hazırız

25.08.2019 14:41

Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Deniz Kuvvetleri'nin gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır olduğunu söyledi.

Cebelitarık'tan ayrılan ve şu anda Akdeniz'de olan İran tankeri Adrian Derya 1 hakkında açıklama yapan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, "Deniz Kuvvetleri, ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1'i korumaya hazır. Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de 5 bin ila 6 bin gemiye eşlik ederek güvenliğini sağladık. Gerektiğinde diğer gemileri de koruyabiliriz" dedi.

Kaynak: DHA