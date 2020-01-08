'İranlı Kasım Süleymani, 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesinde büyük rol oynadı' iddiası

08.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:04

İran'a yakınlığıyla bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yönetmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir televizyon programında ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin engellenmesinde önemli rol oynadığını ileri sürdü.



TV5'te Buluşma Noktası adlı programa katılan Şirin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymani'nin 15 Temmuz'da Türkiye için ne yaptığını biliyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle