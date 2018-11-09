İranlı Kadınlar Maçlara Erkek Kılığına Giriyor

Futbolsever kadınlar, taraftarı oldukları takımların maçlarını stattan izlemek için erkek kılığına giriyor. Bu sayede güvenlik kontrolünü atlatıp stadyumlara girebilmeyi başardı. Kendilerine sahte sakal yapan İranlı kadınlar, yüzlerini destekledikleri takımın rengine boyayıp, saçlarını peruk veya şapkayla kapattı.

FIFA ise bu soruna çözüm aramaya başladı. Bu doğrultuda, FIFA'nın ilk kadın genel sekreteri Samoura, İran'daki yasağa karşı başlatılan, Açık Statlar "Open Stadiums" kampanyasının temsilcileriyle buluşacak.

Samoura, kadın taraftarların, AFC Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçını tribünden izleyebilmesi için 200 bin imza toplayan kampanya temsilcileri ile İsviçre'nin Zürih kentinde toplantı yapacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, mart ayındaki İran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kanunun değişmesi için telkinde bulunmuştu.

İran'ın Persepolis takımı, deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, 10 Kasım Cumartesi günü Japon kulübü Kashima Antlers'i ağırlayacak. Mücadele, başkent Tahran'daki Azadi Stadı'nda yapılacak.

(Posta)