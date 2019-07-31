İranlı kadınlar 10 yıl hapis cezasına başlarını açarak meydan okuyor

"Benim Gizli Özgürlüğüm" kampanyasını başlatan İranlı gazeteci İran'da kadınların eskisinden daha cesur ve öfkeli olduğunu söyledi. 2014 yılında İranlı kadınların kamusal alanda başlarını açarak çektikleri videoları paylaşmaya çağıran Masih Alinejad İran hükümetinin kadınların sivil itaatsizlik yapmasından ve barışçıl protestolara katılmasından korkuyor diye konuştu.

İran Devrim Mahkemesi'nden bir yetkili pazartesi günü Fars haber ajansına yaptığı açıklamada kamusal alanda başı açık video çeken kişilerin düşman devletle işbirliği yapmak suçundan 10 yıla kadar hapis cezası alabileceğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan Aşinejad mahkemenin açıklamasına rağmen hala kendisine birçok video gönderildiğini belirtti. Alinejad #WhiteWednesdays (Beyaz Çarşambalar) etiketiyle başlattığı sosyal medya kampanyası çerçevesinde kendisine gönderilen videoları "MyStealhy Freedom" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle