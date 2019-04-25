İranlı Kadın Boksör Yakalama Kararı Nedeniyle Ülkesine Dönmekten Vazgeçti

İranlı Kadın Boksör Yakalama Kararı Nedeniyle Ülkesine Dönmekten Vazgeçti

Fransa'nın boks maçını kazanan İran'ın ilk kadın boksörü Sadaf Khadem, maçta şort giydiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine ülkesine dönmekten vazgeçti.

İranlı Kadın Boksör Yakalama Kararı Nedeniyle Ülkesine Dönmekten Vazgeçti

Fransa'nın Royen şehrinde, boks maçını kazanan İran'ın ilk kadın boksörü Sadaf Khadem maçta şort giydiği gerekçesi ile hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine ülkesine dönmekten vazgeçti.

Sadaf Khadem, geçtiğimiz günlerde çıktığı boks maçında Fransız asıllı Anne Chauvin'yi yenmişti. İran'da kadın boksörler başını, kollarını ve bacaklarını örtmek zorunda, antrenörlerin de kadın olması gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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