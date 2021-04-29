İranlı judoculara spordan 4 yıl men cezası verildi
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İranlı judoculara spordan 4 yıl men cezası verildi

İranlı judoculara spordan 4 yıl men cezası verildi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İran Judo Federasyonu, sporcularının uluslararası organizasyonlarda İsrailli rakipleriyle maça çıkmaktan kaçınması gerekçesiyle Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından spordan 4 yıl men cezası aldı.

İran Judo Federasyonu, sporcularının uluslararası organizasyonlarda İsrailli rakipleriyle maça çıkmaktan kaçınması gerekçesiyle Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından spordan 4 yıl men cezası aldı.

IJF tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında başlayan davanın son olarak Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından ele alındığı ve yapılan son değerlendirmenin ardından İranlı judocuların uluslararası organizasyonlardan 4 yıl men edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası organizasyonlarda İranlı sporcuların İsrailli rakipleriyle karşılaşmasının, devlet destekli politikayla engellenmesi ve bunun ırkçılık boyutunda olması gerekçeleriyle söz konusu cezanın verildiği ifade edildi.

Söz konusu ceza, IJF organizasyonları ve dünya şampiyonalarında geçerli olacak. Olimpiyatların, ülke federasyonları yerine olimpiyat komitesi tarafından düzenlenmesi nedeniyle İranlı judocular, Tokyo 2020'ye katılabilecek.

İran Judo Federasyonunun bu karara itiraz etmek için CAS'a bir kez daha başvurabileceği, federasyonun söz konusu tutumundan vazgeçmesi halinde cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

İranlı eski dünya şampiyonu judocu Saeid Mollaei, 2019 yılında düzenlenen şampiyonada İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için önceki turdaki maçını kaybetmesi yönünde federasyon tarafından zorlandığını açıklamıştı. IJF, söz konusu olayın ardından İran Judo Federasyonuna spordan süresiz men cezası vermiş ve dava, CAS'a taşınmıştı. CAS ise geçen ay yaptığı değerlendirmede, IJF'nin cezasının fazla ağır olduğuna ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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