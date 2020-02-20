İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2)
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İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2)

3 İRANLI TUTUKLANDIAntalya'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan...

20.02.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:56
İranlı iş insanının evinden milyonluk soygun şüphelisi 3 vatandaşı yakalandı (2)

3 İRANLI TUTUKLANDI

'da yerleşik yaşayan İranlı S.N.'nin evindeki çelik kasadan 110 bin dolar, 17 bin 235 lira ve 8 bin 500 İran Riyali ile 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalan İranlı Milad Abdolhossein Zadeh Pilehrood, Sam Abdolhossein Zadeh Pilehroud ile Ehsan Mahnani, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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