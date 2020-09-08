İranlı iş insanını kaçıran 6 şüpheli tutuklandı
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İranlı iş insanını kaçıran 6 şüpheli tutuklandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de İranlı Iraj Kazemi Babil (37)'i kaçıran 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İranlı iş insanını kaçıran 6 şüpheli tutuklandı
08.09.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:09

KÜÇÜKÇEKMECE'de İranlı Iraj Kazemi Babil (37)'i kaçıran 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Eylül'de sabah 09.30 saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş insanı İran uyruklu Iraj Kazemi Babil, kaldığı otelinin yanında bulunan büfeye girdi. Büfeden çıktığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi tarafından kaçırıldı. Telefonu ve pasaportuna el konulan Iraj Kazemi Babil, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak üzerinde bulunan bir eve götürdü. Şüpheliler, burada işkence ettikleri Babil'den 300 bin dolar istedi. Yakınlarının haber vermesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. 

Yapılan çalışma sonucunda Eyüpsultan'daki adrese operasyon yapan polis ekipleri, Iraj Kazemi Babil'i kaçırdıkları belirlenen Emrah İ. (33), Metin Ö.(43), Mehmet Y.(40), Fikret T.(50), Veysel T.(30), Osman T.(27) ve Doğancan A.(23) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi. Burada işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Emrah İ., Metin Ö., Mehmet Y., Fikret T., Veysel T. ve Osman T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken  Doğancan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

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