İRANLI İŞ İNSANINI KAÇIRAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İRANLI İŞ İNSANINI KAÇIRAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece'de İranlı Iraj Kazemi Babil (37)'i kaçıran 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İRANLI İŞ İNSANINI KAÇIRAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
08.09.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.09.2020 21:07

Küçükçekmece'de İranlı Iraj Kazemi Babil (37)'i kaçıran 7 şüpheli, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Eylül'de sabah 09.30 saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş insanı İran uyruklu Iraj Kazemi Babil, kaldığı otelinin yanında bulunan büfeye girdi. Büfeden çıktığı sırada yanına yaklaşan 2 kişi tarafından kaçırıldı. Telefonu ve pasaportuna el konulan Iraj Kazemi Babil, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak üzerinde bulunan bir eve götürdü. Şüpheliler, burada işkence ettikleri Babil'den 300 bin dolar istedi. Yakınlarının haber vermesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. 

Yapılan çalışma sonucunda Eyüpsultan'daki adrese operasyon yapan polis ekipleri, Iraj Kazemi Babil'i kaçırdıkları belirlenen Emrah İ. (33), Metin Ö.(43), Mehmet Y.(40), Fikret T.(50), Veysel T.(30), Osman T.(27) ve Doğancan A.(23) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu belirlendi. Burada işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Emrah İ., Metin Ö., Mehmet Y., Fikret T., Veysel T. ve Osman T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken  Doğancan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Erol Evgin Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Erol Bulut Enner Valencia Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: İRANLI İŞ İNSANINI KAÇIRAN 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 21:08:26. #1.14#
title