İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı
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İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı

25.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:05
İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı

İstanbul'da kendini avukat olarak tanıtan İranlı Muhammed H.(20), 4 İran uyruklu iş adamını 400 bin lira dolandırdı.

İstanbul'da kendini avukat olarak tanıtan İranlı Muhammed H.(20),  4 İran uyruklu iş adamını 400 bin lira dolandırdı. Farklı kimlikler kullanan şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

Fatih Aksaray'da 2017 yılından bu yana kendini Mehmet G. isminde avukat olarak tanıtan Muhammed H., İran uyruklu işadamlarını ikamet, çalışma izni ve vatandaşlık için sahte belgeler çıkararak 400 bin lira dolandırdı.  Mağdur iş adamlarından birisi evraklarının sahte olduğunu öğrenince şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında şüphelinin İran uyruklu Türk vatandaşı Mehmet G.'nin kimliğine kayıp başvurusunda bulunarak kendi fotoğrafı ile kimlik çıkardığını belirledi. Ayrıca, Muhammed H.'nin, Eyüp'te bir hırsızlık suçundan  Ehsam B. ismiyle de cezaevinde bir ay kaldığı tespit edildi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Fatih'te bir iş adamının ofisine dolandırıcılık maksadıyla geleceğini öğrendi. Öncesinde ofiste bulunarak hazır olan polis ekipleri, şüpheliyi ofiste yakaladı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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- İstanbul
İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı
İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı
İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı
İranlı iş adamlarını dolandıran sahte avukat böyle yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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