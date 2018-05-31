İranlı İş Adamları ve Seyahat Acentesi Temsilcileri Kazdağları'nda

İranlı iş adamları ve seyahat acentesi temsilcileri, Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneğinin (OTSAD) ev sahipliğinde Kazdağları'nı gezdi.

Kazdağları'ndaki bir turistik tesisin davetlisi olarak OTSAD organizasyonu ile Kuzey Ege'ye gelen İranlı iş adamı ve seyahat acentelerinin temsilcileri için Kazdağları'nın kuzey yamacında bölgeyi tanıma amaçlı bir gezi düzenledi.

Gezinin ardından bir otelde yapılan konferansa katılan temsilciler, burada bölgeyle ilgili bilgi aldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, bölgenin henüz yabancı turistler tarafından keşfedilmediğini söyledi.

Bölgenin önemli bir hazine olduğunu ifade eden Arsan, şöyle konuştu:

"Özellikle Kazdağları gibi yabancı turistin halen keşfetmediği ve buradaki turizm yapan insanların gerçekten turizmin nasıl yapılacağını bildiği ve ulaşım imkanlarının her geçen gün daha da geliştiği bir bölgede bu işi muhakkak başaracağımıza inanıyorum. Bu bölge belki Avrupalı turistlerle kalkınmayacak Türkiye'nin güneyi gibi ama Ortadoğulu ve İranlı turistlerle muhakkak burada çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Buraya gelen misafirlerimiz hiç bir zaman memnuniyetsiz dönmeyecektir. Her şey Kuzey Ege, Kazdağları ve Edremit Körfezi için çok iyi olacak."