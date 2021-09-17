İranlı iş adamının kripto paralarını gasp ettiler - Haberler
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İranlı iş adamının kripto paralarını gasp ettiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İranlı iş adamının kripto paralarını gasp ettiler

Bağcılar'da İranlı iş adamı Bahador K.'yı kaçırarak 30 bin dolarlık kripto parasını gasp eden çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Bağcılar'da İranlı iş adamı Bahador K.'yı kaçırarak 30 bin dolarlık kripto parasını gasp eden çete, polis operasyonuyla çökertildi. İş adamına zorla 200 bin dolarlık da senet imzalatan 9 kişi, kıskıvrak yakalandı. İranlı iş adamının takip edilerek kaçırıldığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kripto para işiyle uğraşan İranlı iş adamı Bahador K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak gasp edildiğini söyledi. İş adamı kendilerini polis olarak tanıtan zanlıların önünü kestiğini, minibüse bindirilerek kaçırıldığını, kripto para hesabının şifrelerini zorla alarak gasp edildiğini anlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü iş adamının şikayeti üzerine çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bölgedeki 2 bin 400 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü en ince ayrıntısına kadar inceledi. Yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerin belirlendi.

Düzenlenen iki ayrı operasyonla 9 zanlı gözaltına alındı.

Şebekenin İranlı iş adamına kurduğu tuzağın ayrıntılarını da ulaşıldı. Şüphelilerden Asgar T.'nin İranlı iş adamını şebeke üyesi bir kadın ile tanıştırdığı, kadının iş adamı ile yaşamaya başladığı öğrenildi. 5 gün boyunca evde kalan kadının Bahador K.'nın para durumu, banka hesapları ile ilgili bilgileri ilettiği belirlendi. Plan gereği kadının "dışarı çıkalım, eşyalarımı alalım" dediği ve iş adamının bu şekilde tuzağa çekildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin T.(30), Emre Ç.(25), Aran D.(28), Erdal A.(41), Devrim G.(40), Onur K.(24), Erdem T.(35), Serkan A.(34) ve Asgar T.(33)'nin sorguları Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, zorla senet imzalatmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Serkan A. ve Asgar T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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