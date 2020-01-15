İranlı iki diplomat Arnavutluk'ta "istenmeyen kişi" ilan edildi

15.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:26

İran'ın Tiran Büyükelçiliğinde görevli iki diplomat, Arnavutluk makamlarınca "istenmeyen kişi" ilan edildi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan vekili Gent Cakaj, yaptığı açıklamada, Mohammad Ali Arz Peimanemati ve Seyed Ahmad Hosseini Alast isimli İranlı diplomatların, statüleri ve Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ilkeleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan edildiklerini belirtti.

Cakaj, "İran İslam Cumhuriyeti'nin iki temsilcisinden, Arnavutluk Cumhuriyeti topraklarından bir an evvel uzaklaşmaları istenmiştir." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk makamları, 2018 yılının aralık ayında da İran'ın Tiran Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kaynak: AA