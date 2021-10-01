İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı (2)

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDILAR

Antalya'da, alışveriş için gittikleri iş yerlerinde 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 hırsızlık olayına karışan İranlı H.M., M.N. ve E.M, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.