İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı (2) - Haberler
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İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı (2)

TUTUKLANDILARAntalya'da, alışveriş için gittikleri iş yerlerinde 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 hırsızlık olayına karışan İranlı H.M., M.N. ve E.M, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - TUTUKLANDILAR

Antalya'da, alışveriş için gittikleri iş yerlerinde 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 hırsızlık olayına karışan İranlı H.M., M.N. ve E.M, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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Haber: İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı (2) - Haberler
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