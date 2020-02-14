İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı
Haberler » Dünya » İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Haberler

İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

İranlı hackerların özelikle Avrupa, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi. Hollanda'da 3 üniversite saldırılardan etkilendi

14.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:47
İranlı hackerlardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

İranlı hackerların özelikle , ve 'ndeki üniversitelerin sistemlerine siber saldırı düzenledikleri ve bu yolla akademik bilgileri çalmaya çalıştığı kaydedildi.


Londra merkezli sigorta ve danışmanlık hizmeti sağlayan PricewaterhouseCoopers, İranlı bilgisayar korsanlarının birçok üniversitenin sitemine sızmaya çalıştığını ancak hangi sistemlere tam olarak girebildiklerinin belirsiz olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler