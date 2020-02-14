İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı
Haberler » 3. Sayfa » İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı - Haberler

İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

Hükümet destekli İranlı hacker'lar, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı.

14.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:30
İranlı hacker'lardan Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversitelere siber saldırı

Hükümet destekli İranlı hacker'lar, , ABD ve 'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı.


Hükümet destekli İranlı hacker'lar, geçtiğimiz aylarda Avrupa, ABD ve Avustralya'daki üniversiteleri hedef aldıklarını açıkladı. Üç Hollanda üniversitesinin de hedef alındığı siber saldırıların sonucu ise bilinmiyor. Hackerlar, İran'daki okullarda kullanılabilecek ders materyalleri, akademik makaleler ve yayınlara siber saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.


İranlı hacker'ların daha önce de birçok üniversiteye siber saldırı gerçekleştirdiği açıklanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler