İranlı girişimci Van'da ürettiği hava dezenfeksiyon cihazını ihraç ediyor
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İranlı girişimci Van'da ürettiği hava dezenfeksiyon cihazını ihraç ediyor

İranlı bir girişimcinin Van'da ürettiği, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan dezenfeksiyon cihazı, 6 ülkeye ihraç ediliyor.

01.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:06

İranlı bir girişimcinin Van'da ürettiği, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan dezenfeksiyon cihazı, 6 ülkeye ihraç ediliyor.

Biyomekanik mühendisi Mehrdad Fojlaley, havadaki virüs, bakteri ve kötü kokuları yok etmek üzere geliştirdiği cihaz için ülkesinden gerekli desteği göremeyince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoktente müracaat etti.

Burada Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı cihazın seri üretimi için kentteki İş Geliştirme Merkezine (İŞGEM) başvuran Fojlaley'e bir atölye tahsis edildi.

ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgeleri ile Sağlık Bakanlığından onayını aldığı cihazın seri üretimine başlayan Fojlaley, birçok ülkeden sipariş aldı.

Yurt içinde birçok hastanede ve ambulanslarda kullanılan cihaz, İskoçya, İngiltere, Dubai, Hollanda, Almanya ve İran'a satıldı.

"Akredite laboratuvarlarında güzel sonuçlar aldık"

Fojlaley, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli izinleri aldıktan sonra cihazı Van'da üretmeye başladıklarını söyledi.

Ürüne talebin yoğun olduğunu, buna yetişmeye çalıştıklarını belirten Fojlaley, şu bilgileri verdi:

"Ar-Ge çalışmalarını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokentte yaptık. Bunda başarılı olduk ve cihaz için tüm belgeleri aldık. Ardından da Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilimsel bir araştırma yapıldı. Cihazın virüs ve bakterilere karşı etkisi araştırıldı. Bilimsel dergilerde bununla ilgili yayınlar yapıldı. Bakteri ve zararlı gazlara karşı akredite laboratuvarlarında güzel sonuçlar aldık."

Amerika'dan talep var

Cihazın havadaki karbondioksit ve karbonmonoksit gazlarını yok ettiğini dile getiren Fojlaley, şunları kaydetti:

"Tüm onayları aldıktan sonra da seri üretime geçtik. Kısa sürede de ihracata başladık. Günlük 100 cihaz üretme kapasiteli çalışıyoruz. İskoçya, İngiltere, Dubai, Hollanda, Almanya ve İran'a ihracat yaptık. Bayilikler de açıyoruz. Bu cihaz nanoplazma teknolojisiyle çalışıyor. Filtre kullanılmıyor. Havayı zararlı gazlardan tamamen temizliyor. Ortamın ozon miktarı değişmiyor. Sağlığa ve insanlara hiçbir zararı yok. Türkiye'de İstanbul ve Bursa'da ambulanslarda kullanılıyor. Amerika'daki üniversitelerde nanoplazma teknolojisinin virüslerle savaşmada etkisi kanıtlanmış. Yüzde 99 oranında virüsleri yok ettiğine yönelik bilimsel makaleler var. Şu an Amerika'dan talep almaya başladık."

"Daha önce ithal edilen ürünleri yerli ve milli imkanlarla üretmeye başladık"

İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik de İŞGEM'in kapasitesini sürekli artırdıklarını ve girişimcilere çok iyi olanaklar sağladıklarını söyledi.

Teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine öncelik tanıdıklarını belirten Gedik, "Daha önce ithal edilen ürünleri yerli ve milli imkanlarla burada üretmeye başladık. Ürettiğimiz ürünleri ihraç etmeye de başladık. Yatırımcılarımıza önemli kolaylıklar sağlıyoruz. Şu anda 12 yabancı yatırımcımız var. Katma değeri yüksek ve ihracat odaklı ürünler üretiliyor. Tüm dünyayı tehdit eden salgına karşı da bir cihaz ürettik. Bu cihazımız hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. Bu da hedefimize ulaştığımızı gösteriyor." dedi.

İranlı girişimci Van'da ürettiği hava dezenfeksiyon cihazını ihraç ediyor

Kaynak: AA

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